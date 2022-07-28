Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı

28.07.2022 16:53
Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu. Vettel, Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'den emekli olacağını duyuran 35 yaşındaki Sebastian Vettel, "Emeklilik uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak" ifadelerini kullandı.

4 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, kariyerinde 53 grand prix ve 57 pole pozisyonu kazandı, 122 kez de podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Tecrübeli sürücü, 53 grand prix zaferiyle Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından en çok yarış kazanan sürücüler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Vettel, en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında Hamilton (7), Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra 4. sırada bulunuyor.

YORUMLAR
500
Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'e veda edeceğini açıkladı Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı
Kaynak: AA

Sebastian Vettel, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement