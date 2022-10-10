Formula 1'de Red Bull'a bütçe ihlalinden ceza gelebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Formula 1'de Red Bull'a bütçe ihlalinden ceza gelebilir

10.10.2022 20:00
Formula 1'de Red Bull'a bütçe ihlalinden ceza gelebilir

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'de Red Bull takımının bütçe ihlali yaptığını duyurdu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'de Red Bull takımının bütçe ihlali yaptığını duyurdu.

FIA'dan yapılan açıklamada, Red Bull'un geçen yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırını yüzde 5'ten az bir oranda aştığı kaydedildi.

Açıklamada, bütçenin ne kadar aşıldığına ya da cezaya dair bir detaya yer verilmezken, kınamadan puan silmeye kadar uzanan skalada Red Bull'un ağır bir ceza alması beklenmiyor.

Formula 1'de mücadele eden 10 takımdan sadece Red Bull bütçe ihlali yaparken, Aston Martin'in ise prosedür hatası yaptığı tespit edildi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, BBC'ye verdiği demeçte, "Sınırın ve mali düzenlemelerin içinde hareket ettiğimizden eminiz. Diğer takımların suçlamaları karşısında şaşkınız. FIA'nın süreci tamamlamasını ve ne çıkacağını görmek istiyoruz." diye konuştu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pazar günü Japonya Grand Prix'sini kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

YORUMLAR
500
Mercedes-AMG SL 43 ve SL 63 4MATIC artık Türkiye'de! Mercedes-AMG SL 43 ve SL 63 4MATIC artık Türkiye'de! F?ormula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu F?ormula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu
Kaynak: AA

Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1'de Red Bull'a bütçe ihlalinden ceza gelebilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 23:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Formula 1'de Red Bull'a bütçe ihlalinden ceza gelebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement