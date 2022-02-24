Formula 1'de "Türkiye Grand Prix'si" bilmecesi - Son Dakika
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Formula 1'de "Türkiye Grand Prix'si" bilmecesi

24.02.2022 15:40
Formula 1'de "Türkiye Grand Prix'si" bilmecesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2022 sezonunda Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin yer alabileceği iddia edildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2022 sezonunda Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin yer alabileceği iddia edildi.

İngiliz basınından BBC'de yer alan haberde, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya yaptırım uygulamak amacıyla F1 yönetiminin 25 Eylül'de Soçi kentinde düzenlemesi planlanan Rusya Grand Prix'sini iptal edebileceği belirtildi.

Haberde, Formula 1 resmi sitesinin bilet satışı bölümünde Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul Park'ın eklendiği de vurgulandı.

Daha sonra ekleme yapılan haberde, teknik bir hata nedeniyle F1 sitesinde Türkiye Grand Prix'sine yer verildiği ve bu durumun düzeltildiği, Rusya ile Ukrayna arasında son saatlerde yaşanan gelişmelerin F1 yönetimi tarafından inceleme altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Konu hakkında F1 yönetimi veya İstanbul Park'tan resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Formula 1'in sitesinde, bu sezon yarışların düzenleneceği tüm ülkelerin bayraklarına yer verilmesine rağmen Rusya'nınkinin yer almaması, dikkati çekti.

Şampiyonada daha önce birçok kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'si, bu sezonun takviminde yer almıyor.

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Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1'de 'Türkiye Grand Prix'si' bilmecesi - Son Dakika


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