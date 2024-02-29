Formula 1 Dünya Şampiyonası 2024 Bahreyn Grand Prix'siyle başlıyor - Son Dakika
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Formula 1 Dünya Şampiyonası 2024 Bahreyn Grand Prix'siyle başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Sakhir'deki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek olan sezonun ilk yarışı için sıralama turları yarın başlayacak. Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak en başarılı pilot unvanını elinde bulunduruyor. Geçen yıl Bahreyn'de galibiyeti elde eden Max Verstappen ise Red Bull takımına 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap zaferini getirmişti.

29.02.2024 10:07
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 19.00'da start alacak. 57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.

Kaynak: AA

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