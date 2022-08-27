F1 Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın - Son Dakika
Üye Girişi

F1 Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın

27.08.2022 19:24
F1 Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan pilot, 1 dakika 43.665 saniyeyle Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen oldu.

Verstappen'in 0.632 saniye gerisinde ikinci sırayı alan Sainz ise rakibine verilen ceza nedeniyle "pole" pozisyonunu elde etti.

44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Etap öncesi Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlama cezası aldı.

YORUMLAR
500
FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 Belçika Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Carlos Sainz'ın - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 19:24:13. #1.13#
SON DAKİKA: F1 Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement