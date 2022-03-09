Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak - Son Dakika
Üye Girişi

Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak

09.03.2022 21:15
Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak

Formula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.

Formula 1 takımlarından Haas, eski pilotu Danimarkalı Kevin Magnussen ile sözleşme imzaladı.

F1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rus pilot Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedilmesiyle boşalan koltuğa 29 yaşındaki Magnussen'in oturacağı kaydedildi.

Kariyerinde 2014 ve 2015 yıllarında McLaren, 2016 yılında Renault için yarışan Danimarkalı pilot, 2017-2020 yılları arasında da Haas'ın başarısı için mücadele etmişti.

ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu Haas, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesini feshetmişti.

YORUMLAR
500
Harkov'da esir alınan Rus pilot: 'Bana verilen emri yerine getirdim' Harkov'da esir alınan Rus pilot: 'Bana verilen emri yerine getirdim'

Kevin Magnussen, Formula 1, Pilot, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Son zam iptal edildi! Bu gece benzin ve motorinde artış olmayacak
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 21:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Mazepin'den boşalan koltuğa Magnussen oturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement