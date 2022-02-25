Formula 1: Rusya GP'nin yapılması mevcut koşullarda imkansız - Son Dakika
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Formula 1: Rusya GP'nin yapılması mevcut koşullarda imkansız

25.02.2022 15:18
Formula 1: Rusya GP'nin yapılması mevcut koşullarda imkansız

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin yapılmasının mevcut koşullarda imkansız olduğu konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin yapılmasının mevcut koşullarda imkansız olduğu konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatın etkileri büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Formula 1'de yönetim, Rusya Grand Prix'si ile ilgili kararını açıkladı. Formula 1'den yapılan resmi açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği ve dün Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 yönetimi ve takımların yaptığı toplantı sonucunda, Rusya Grand Prix'sinin düzenlenmesinin mevcut koşullarda imkansız olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Formula 1'in açıklaması şu şekilde:

"FIA, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunması umudunu taşıyoruz. Perşembe akşamı (Dün) F1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşlar mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu görüşünde birleşti."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1: Rusya GP'nin yapılması mevcut koşullarda imkansız - Son Dakika


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