Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana AlphaTauri adına yarışan 22 yaşındaki sürücü, gelecek yıl da kadroda yer alacak.

Kaynak: AA

Formula 1, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tsunoda 2023'te de AlphaTauri F1 Takımı'nda yarışacak - Son Dakika

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