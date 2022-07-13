Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay... - Son Dakika
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Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...

13.07.2022 18:58

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferini bir kez daha yayınladığı video ile duyurdu. Duyuruda Burak Yılmaz'ın kendisiyle özdeşleşmiş olan 17 numarayı giyeceği detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Burak Yılmaz imza attığı Fortuna Sittard'ın kampına katılmaya hazırlanıyor. Burak Yılmaz'ın transferini günler öncesinde duyuran Hollanda ekibi ise tecrübeli futbolcuyla ilgili bir sunum daha hazırladı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Fortuna Sittard resmi hesabından bir video ile Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu. Tecrübeli futbolcu Hollanda ekibinde de özdeşleştiği 17 numaralı formayı giyecek.

5 YILLIK ANLAŞMA

5 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, iki yıl sahada kalmasının ardından antrenör programına katılacak. Burak Yılmaz, bu transfer sonrası heyecanlı olduğunu belirterek: "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay... - Son Dakika
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