Sosyal medya hesabında soru-cevap yapan Burak Yılmaz'dan itiraf: Dünya Kupası'nda izlerken Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar geldi - Son Dakika
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Sosyal medya hesabında soru-cevap yapan Burak Yılmaz'dan itiraf: Dünya Kupası'nda izlerken Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar geldi

27.12.2022 09:12

Fortuna Sittard forması giyen 37 yaşındaki golcü oyuncu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'e karşı kaçırdığı penaltı hakkında sorulan bir soruya yanıt veren deneyimli golcü, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nda izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, Dünya Kupası Elemeleri yarı final play-off maçında kaçırdığı penaltıya ilişkin soruya çarpıcı bir cevap verdi.

"KÜFÜRLÜ MESAJLAR DA GELDİ"

Burak Yılmaz kaçan penaltı ile ilgili soruya, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nda izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"SCHALKE'YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTMAM"

Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel gol sorulan deneyimli golcü, "Hepsi çok güzel ama Schalke'ye attığım ilk golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol, içerideki Schalke golüydü" dedi.

"FUTBOLA GÖRE YAŞAMAYA BAŞLADIM"

"2010 öncesi Burak Yılmaz ile 2010 sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark neydi?' sorusuna da yanıt veren golcü, "2010 yılından önce düşündüklerim farklıydı. 2010 yılından sonra Şenol Güneş ile tanışmamla beraber tamamen hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım." şeklinde konuştu.

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Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya hesabında soru-cevap yapan Burak Yılmaz'dan itiraf: Dünya Kupası'nda izlerken Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar geldi - Son Dakika


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