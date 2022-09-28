Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Excelsior'u 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde Burak Yılmaz ile seremoniye yanında çıkan bir çocuk arasında yaşananlar büyük ilgi gördü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, maç öncesi seremoniye yanında çıkan çocukla herkesi tebessüm ettiren anlar yaşadı. Oldukça soğuk bir havada oynanan mücadele öncesi deneyimli golcü, önünde duran çocuğu ısıtmaya çalıştı. Renkli anların ortaya çıktığı görüntüler, Fortuna Sittard'ın resmi hesabından paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı - Son Dakika