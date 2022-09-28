Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı

28.09.2022 17:10

Geçtiğimiz haftalarda top toplayıcı bir çocuğa karşı tavrı tepki çeken Burak Yılmaz'ın seremoniye yanında çıkan bir çocuk ile olan iletişimi renkleri anlara neden oldu. Fortuna Sittard forması giyen golcünün oldukça soğuk bir havada oynanan maç öncesi çocuğu ısıtmak için yaptıkları kulübün sosyal medya hesabından paylaşılırken yoğun ilgi gördü.

Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Excelsior'u 1-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde Burak Yılmaz ile seremoniye yanında çıkan bir çocuk arasında yaşananlar büyük ilgi gördü.

ÇOCUĞU ISITMAYA ÇALIŞTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, maç öncesi seremoniye yanında çıkan çocukla herkesi tebessüm ettiren anlar yaşadı. Oldukça soğuk bir havada oynanan mücadele öncesi deneyimli golcü, önünde duran çocuğu ısıtmaya çalıştı. Renkli anların ortaya çıktığı görüntüler, Fortuna Sittard'ın resmi hesabından paylaşıldı.

Çocuk ilk başta şaşırdı, sonra kahkahalar havada uçuştu! Burak Yılmaz yaptığıyla herkesi mest etti
Çocuk ilk başta şaşırdı, sonra kahkahalar havada uçuştu! Burak Yılmaz yaptığıyla herkesi mest etti
Çocuk ilk başta şaşırdı, sonra kahkahalar havada uçuştu! Burak Yılmaz yaptığıyla herkesi mest etti
Çocuk ilk başta şaşırdı, sonra kahkahalar havada uçuştu! Burak Yılmaz yaptığıyla herkesi mest etti
Çocuk ilk başta şaşırdı, sonra kahkahalar havada uçuştu! Burak Yılmaz yaptığıyla herkesi mest etti
Çocuk ilk başta şaşırdı, sonra kahkahalar havada uçuştu! Burak Yılmaz yaptığıyla herkesi mest etti
YORUMLAR
500

Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
17:03 "Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 19:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement