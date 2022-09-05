Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler - Son Dakika
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Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler

05.09.2022 18:46

Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard ile çıktığı 5 maçta 4 gol kaydetti. Takımı bu maçların tümünde yenilen golcünün son maçta top toplayıcı çocuğa karşı sergilediği agresif tavırlar tepki almıştı. Takım arkadaşları ile anlaşamadığı iddia edilen Burak Yılmaz, Hollanda basınına sitemkar açıklamalar yaptı.

Lille'den ayrıldıktan sonra Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 senelik imza atan Burak Yılmaz, ülkede gündemden düşmüyor. Son oynadığı maçta top toplayıcı çocukla yaşadığı münakaşa ile konuşulan deneyimli santrfor, kendisi için yapılan yorumlara sitem etti.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Voetbal International'a açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Benim ve kulüp için alışmamız zaman alıyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat ben kendim için değil, Fortuna için endişeleniyorum. Ben ne antrenörüm ne de tiran. Sadece kulüp daha iyi yerlere gelsin diye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

"BEN ANTRENÖR DEĞİLİM"

Deneyimli santrfor ayrıca takımın geçici teknik direktörünü dinlemediği yönündeki iddialara ise, "Bunlar onların doğruları. Ben antrenör değilim, olmak da istemiyorum. Önümüzdeki iki yıl boyunca futbolculuk yapmaya devam edeceğim. İki yılın ardından yeni görevin zamanı gelecek. Sjors Ultee ayrılmak zorunda değildi. Fakat futbol bu." şeklinde yanıt verdi.

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler - Son Dakika


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