Marsilya'da Alexis Sanchez, 26. dakikada durumu 1-1'e getiren golü attı. Samuel Gigot ise 61. dakikada Marsilya'yı 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Kaynak: AA

Marsilya, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ligue 1'de Marsilya, Lille'i 2-1 yendi - Son Dakika

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