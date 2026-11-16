Fransa, A Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yenerek grubu 13 puanla lider bitirdi - Son Dakika
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Fransa, A Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yenerek grubu 13 puanla lider bitirdi

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Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında kendi sahasında A Milli Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa grubu 13 puanla lider bitirirken Türkiye puansız tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye grubunu puansız tamamladı, Fransa ise 13 puanla lider bitirdi.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'nın konuğu oldu. Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çaldı. Kavanagh'ın yardımcılıklarını ise Daniel Cook ve Ian Hüssin üstlendi. Ev sahibi Fransa mücadeleye; "Maignan- Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, da Cunha, Rabiot, Cherki, Barcola, Olise ve Mbappe" 11'i ile çıktı. Türkiye ise "Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler ve Deniz Gül" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Fransa, ilk 15 dakikalık bölümde uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. 6'ncı dakikada Rabiot'un şutunda Berke gole izin vermedi. 13'üncü dakikada Olise ve 14'üncü dakikada Mbappe ile gole yaklaşan Fransa, bu pozisyonlardan sonuç alamadı. Ay-yıldızlıların ilk tehlikeli atağı 16'ncı dakikada Deniz Gül ile geldi. Can'ın pasıyla Konate ile 1'e 1 kalan Deniz Gül, ceza sahası yayına kadar ilerleyip şutunu çekti. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti. 35'inci dakikada Ay-yıldızlılar gole yaklaştı. Can'ın pasıyla savunma arkasına sarkan İsmail'in şutunda kaleci Maignan gole izin vermedi. Fransa 39'uncu dakikada Mbappe ile gol bulsa da ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Fransa öne geçti. 49'uncu dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Cherki ortasını yaptı. Ön direkte Rabiot'un kafayla arkaya aşırttığı topa altıpasta Emirhan Topçu ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0. A Milli Takım'ın 54'üncü dakikada Arda Güler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 64'üncü dakikada Fransa etkili geldi. Camavinga'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Mbappe, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla kaleyi denedi fakat Berke gole izin vermedi. 67'nci dakikada Arda Güler, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kalecide kaldı. 80'inci dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Cherki'nin pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Kroupi'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. A Milli Takım, 90'ıncı dakikada farkı 1'e indirdi. Arda'nın sağdan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
A Milli Futbol TakımıTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

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