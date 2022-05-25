Fransa Açık'ta Raducanu, ikinci turda elendi - Son Dakika
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Fransa Açık'ta Raducanu, ikinci turda elendi

25.05.2022 17:12
Fransa Açık'ta Raducanu, ikinci turda elendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar dünya 12 numarası Emma Raducanu, ikinci turda elendi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar dünya 12 numarası Emma Raducanu, ikinci turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada İngiliz sporcu Raducanu, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'e 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Kadınlarda dünya 17 numarası Alman Angelique Kerber ise Fransız raket Elsa Jacquemot'u 6-1 ve 7-6 sona eren setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Erkeklerde İngiliz raket Cameron Norrie ise bu yıl üçüncü tura ulaşan ilk İngiliz tekler oyuncusu oldu. Dünya 10 numarası Norrie, Avustralyalı Jason Kubler'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Paris, Tenis, Spor, Son Dakika

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