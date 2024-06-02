Fransa Açık'ta Swiatek, Gauff, Vondrousova ve Jabeur çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fransa Açık'ta Swiatek, Gauff, Vondrousova ve Jabeur çeyrek finale yükseldi

Fransa Açık\'ta Swiatek, Gauff, Vondrousova ve Jabeur çeyrek finale yükseldi

Teniste Fransa Açık turnuvasının yedinci gününde tek kadınlarda Swiatek, Gauff, Vondrousova ve Jabeur çeyrek finale çıktı. Swiatek, Potapova'yı 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Gauff, Cocciaretto'yu mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Vondrousova, Danilovic'i mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Jabeur ise Tauson'u 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

02.06.2024 22:03
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova ve 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, dünya klasmanının 41 numarası Rus Anastasia Potapova ile karşılaştı. Sadece 40 dakika süren mücadelede rakibini 6-0 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, çeyrek finale adını yazdırdı.

ABD Açık şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, dördüncü turda İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova ise Sırp raket Olga Danilovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Fransa Açık'ta 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Danimarka'dan Clara Tauson'u 6-4, 6-4 setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa Açık'ta Swiatek, Gauff, Vondrousova ve Jabeur çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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