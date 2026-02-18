Fransa Biatlon Kadınlarda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa Biatlon Kadınlarda Altın Madalya Kazandı

18.02.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Kış Olimpiyatları'nda Fransa, bayanlar 4x6 km bayrak yarışında altın madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ve Julia Simon'dan oluşan Fransa, bir saat 10 dakika 22.7 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

İsveç, 51.3 saniye geride gümüş, Norveç ise 1 dakika 7.6 saniye farkla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Biatlon Kadınlarda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var, anlaşma yapmaları akıllıca olur.
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var, anlaşma yapmaları akıllıca olur.
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:03:23. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa Biatlon Kadınlarda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.