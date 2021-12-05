Fransa Birinci Ligi'nde PSG, uzatmalarda attığı golle Lens ile berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lens ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lens ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 17. haftasında Lens'in PSG'yi ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısında, her iki takımdan gol sesi çıkmadı. İkinci devrede, ev sahibi takım 62. dakikada Wesley Fofana'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maça yedek başlayan ve 70. dakikada oyuna dahil olan PSG'nin futbolcusu Kylian Mbappe'nın pasıyla Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum, 90+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. 42 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lens ise puanını 27'ye yükseltti.

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