Fransa Bisiklet Turu

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert, ikinci olduğu etap sonunda sarı mayoyu ele geçirdi. Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen ise etapta üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA

Danimarka, Fransa, Fabio, Spor, Son Dakika

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