Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

02.07.2022 18:36
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Quick-Step Alpha Vinyl takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Quick-Step Alpha Vinyl takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın Roskilde ile Nyborg kentleri arasındaki 202,2 kilometrelik ikinci etabında Jakobsen, 4 saat 34 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert, ikinci olduğu etap sonunda sarı mayoyu ele geçirdi. Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen ise etapta üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın Danimarka'nın Vejle ile Sonderborg kentleri arasındaki 182 kilometrelik üçüncü etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Kaynak: AA

Danimarka, Fransa, Fabio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika

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