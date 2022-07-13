Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

13.07.2022 18:25
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını kazanan Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını kazanan Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Vingegaard, Albertville yerel idaresi ile Col du Granon dağ geçidi arasındaki 152 kilometrelik 11. etabı, 4 saat 18 dakika 2 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Etapta Arkea-Samsic takımından Kolombiyalı Nairo Quintana ikinci, DSM ekibinden Fransız Romain Bardet ise üçüncü oldu.

Toplam 41 saat 29 dakika 59 saniyelik süresiyle genel klasmanda zirveye yerleşen Danimarkalı bisikletçi, BAE Emirates takımından son iki yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar'ın son 5 etapta giydiği sarı mayoyu devraldı.

Organizasyon, yarın Briançon ile Alpe d'Huez arasındaki 165,5 kilometrelik 12. etapla devam edecek.

Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Kaynak: AA

Fransa, Jumbo, Spor, Son Dakika

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