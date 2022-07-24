Son iki organizasyonun şampiyonu BAE Emirates takımından Tadej Pogacar ikinci, Ineos Grenadiers ekibinden Büyük Britanyalı Geraint Thomas ise üçüncü olarak turu tamamladı.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Jumbo, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika

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