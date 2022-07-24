Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı

24.07.2022 21:33
Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı

109. Fransa Bisiklet Turu'nda Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard birinci oldu.

109. Fransa Bisiklet Turu'nda Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard birinci oldu.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, başkent Paris'teki 116 kilometrelik parkurda yapıldı.

Etabı 77. sırada bitiren Vingegaard, genel klasmanda 79 saat 33 dakika 20 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı. Geçen yılki organizasyonu ikinci sırada tamamlayan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi, kariyerinin ilk büyük tur zaferine Fransa'da ulaştı.

Son iki organizasyonun şampiyonu BAE Emirates takımından Tadej Pogacar ikinci, Ineos Grenadiers ekibinden Büyük Britanyalı Geraint Thomas ise üçüncü olarak turu tamamladı.

Son etabı Philipsen kazandı

Turun son etabında ilk sırayı, 2 saat 58 dakika 32 saniyelik süresiyle Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen elde etti.

BikeExchange-Jayco ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux'tan Norveçli Alexander Kristoff üçüncü sırada etabı bitirdi.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Jumbo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Bisiklet Turu'nu Jonas Vingegaard kazandı - Son Dakika
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