Fransa Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fransa Çeyrek Finale Yükseldi

Fransa Çeyrek Finale Yükseldi
05.07.2026 02:40
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Fransa, Son 16 Turu'nda Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mbappe, 7. golünü attı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. Fransa çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Paraguay ile Fransa, Philadelphia Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın 70. dakikasında Fransa'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Didier Deschamps'ın öğrencileri 1-0 öne geçti. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca Fransa çeyrek finale yükseldi ve Fas'ın rakibi oldu.

Öte yandan Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükselterek gol krallığında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile aynı sayıya ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paraguay, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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