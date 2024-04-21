Fransa Ligue 2'de Bordeaux ile Saint Etienne karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın çalıştırdığı Bordeaux 2-1 kaybetti.
Maçın ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadığı aktarılırken, Bordeaux'un teknik direktörü Albert Riera'nın rakip takım oyuncusuna tokat attığı iddia edildi.
Bordeaux Kulübü, resmi stesinden yaptığı açıklamada, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bordeaux, Saint-Etienne maçının ardından sosyal medyada dolaşan bilgi kirliğini düzeltmek istiyor. Maçtan sonra soyunma odasının girişinde küçük bir izdiham yaşandı ve teknik direktörümüz buna sadece tepki gösterdi. Hem hakemler hem de gözlemciler rapor tutma gereği duymadılar." ifadeleri kullanıldı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera, aynı zamanda Fatih Terim'in de yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Olimpija, NK Celje takımlarında da teknik direktörlük yapan İspanyol çalıştırıcının Bordeaux ile sözleşmesi 2025'te sona erecek.
Son Dakika › Spor › Fransa'da gündem oldu! Albert Riera için rakip oyuncuya tokat attı iddiası - Son Dakika
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