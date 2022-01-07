Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor

Bu sefer konu dolar değil! Yiğit Bulut'la ilgili bomba iddia Meclis gündemine taşındı

36 yaşındaki Burak Yılmaz, gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz sezonun başında imza attığı Lille'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, Fransa futbolunun en önemli simaları arasına girdi. Burak, Türkiye'deki kadar Fransa'da da hayli popüler bir figür oldu.

11. SIRADA YER ALDI

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Burak'a 'Fransa futbolundaki en önemli 30 isim' arasında yer verdi. Milli futbolcumuz, Henry, Zidane, Pogba gibi isimleri solladı.

İşte o liste: