Fransa'da kaptanlık çıkmazı! Mbappe'nin kaptan yapılmasının ardından Griezmann sürpriz bir kararın eşiğinde - Son Dakika
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Fransa'da kaptanlık çıkmazı! Mbappe'nin kaptan yapılmasının ardından Griezmann sürpriz bir kararın eşiğinde

23.03.2023 09:39

Fransa'da kaleci Hugo Lloris'in milli takımı bırakma kararı almasının ardından teknik direktör Didier Deschamps, kaptanlık görevini Kylian Mbappe'ye bahşetti. Bu karar takımın içinde kriz çıkarırken bu göreve gelmeyi bekleyen Antoine Griezmann büyük hayal kırıklığına uğradı. Griezmann'ın bu nedenle milli takımı bırakabileceği iddia ediliyor.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın kaptan tercihi büyük kriz çıkardı.

FRANSA'DA YENİ KAPTAN MBAPPE

Kaptan Hugo Lloris, Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine Horozlar'da kaptanlık görevine kimin geleceği merakla beklenirken teknik direktör Didier Deschamps, tercihini Kylian Mbappe'den yana kullandı.

Fransa'da büyük kriz! Mbappe'nin kaptan olması sonrası Griezmann sürpriz bir kararın eşiğinde
Mbappe-Griezmann

GRIEZMANN YIKIMI YAŞADI

Mbappe'nin kaptanlığa getirilmesi sonrası ise takım içinde kriz patlak verdi. Kendisine kaptanlık bandının verileceğini düşünen Antoine Griezmann, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Griezmann'ın bu sebebten dolayı milli takım kariyerine nokta koyabileceği konuşuluyor.

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Didier Deschamps, Hugo Lloris, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da kaptanlık çıkmazı! Mbappe'nin kaptan yapılmasının ardından Griezmann sürpriz bir kararın eşiğinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da kaptanlık çıkmazı! Mbappe'nin kaptan yapılmasının ardından Griezmann sürpriz bir kararın eşiğinde - Son Dakika
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