Fransa, İsveç'i 3-0 Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Fransa, İsveç'i 3-0 Geçerek Son 16'ya Yükseldi

Fransa, İsveç\'i 3-0 Geçerek Son 16\'ya Yükseldi
01.07.2026 02:24
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Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İsveç'i 3-0 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İsveç'i 3-0 mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fransa ile İsveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği mücadeleden Fransa 3-0 galip ayrıldı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45 ve 74. dakikalarda Mbappe, ile 53. dakikada Bradley Barcola attı. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Fransa, Paraguay ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fransa, Futbol, İsveç, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, İsveç'i 3-0 Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, İsveç'i 3-0 Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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