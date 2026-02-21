Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

21.02.2026 17:22
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Fransa, dağ kayağı karışık bayrak yarışında altın madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı karışık bayrak kategorisinde Fransa, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde dağ kayağı karışık bayrak yarışı, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Emily Harrop ve Thibault Anselmet'nin mücadele ettiği Fransa, 26 dakika 57.44 saniyeyle altın madalya kazandı.

İsviçre, 11.86 saniye geride gümüş ve İspanya 26.50 saniye farkla bronz madalyayla günü tamamladı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Fransa, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

