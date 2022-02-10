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Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi

10.02.2022 01:32
Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi

Fransa Kupası'nda Nice, evinde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa Kupası'nda Nice, evinde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa Kupası çeyrek finali maçında, Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nice ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

Marsilya, Melvin Bard'in 3. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Amine Gouiri, 29. ve 49. dakikalarda Justin Kluivert ve 61. dakikada Andy Delort attı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.

Nice bu skorla 11 yıl aradan sonra Fransa Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Bu arada Nice, yarı finalde dördüncü ligde mücadele eden Versailles ile eşleşti.

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Olimpik Marsilya, Marsilya, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fransa Kupası'nda Nice Olimpik Marsilya'yı farklı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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