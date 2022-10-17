Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu

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Paris Saint-Germain ile Marsilya, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken Messi'nin kullandığı frikik sırasında yaşananlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

GALİBİYETİ NEYMAR GETİRDİ

Karşılaşmada Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Neymar kaydetti. 35. dakikada ise Messi'nin kullandığı frikikte Parc des Princes'te ilginç anlar yaşandı.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

MESSI'NİN FRİKİĞİ OLAY OLDU

Igor Tudor'un teknik diretkörlüğünü yaptığı Marsilya'da kaleci Lopez, Messi'nin topun başına geçtiği frikik vuruşu öncesinde tüm takımı ceza sahası içine çağırdı. Marsilya'nın tüm oyuncuları topun önüne geçerken ortaya çıkan görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Arjantinli yıldızın vuruşunda top futbolcuları geçerek direğe takıldı.