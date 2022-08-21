Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika
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Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti

21.08.2022 18:24
Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Nantes'ı 2-1 mağlup eden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor, Cengiz Ünder'i adeta çileden çıkardı. 65. dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna giren Cengiz, 83. dakikada Igor Tudor tarafından kenara alındı. Yaşananlara adeta anlam veremeyen ve tabelada numarasını görünce şoka girerek çok sinirlenen milli futbolcu, büyük doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Igor Tudor'un Cengiz Ünder'i takımda istemediğine yönelik iddialar ortaya atılırken, Nantes maçında yaşananlar milli futbolcu için adeta bardağı taşıran sonra damla oldu.

18 DAKİKA OYUNDA KALDI

Marsilya'nın Nantes'ı 2-1 yendiği maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 65. dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor, 82. dakikada takımını öne geçiren golün gelmesinden sonra Cengiz Ünder'i 83. dakikada oyundan çıkardı.

CENGİZ ÜNDER ÇOK SİNİRLENDİ

Tabelada numarasını gören Cengiz Ünder büyük bir şok yaşadı. Igor Tudor'a oldukça sinirlenen milli futbolcuya oyundan çıkarken takım arkadaşları destek verdi. Cengiz Ünder doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken, yaşananlar sonrası sosyal medyada Marsilya taraftarı milli futbolcuya destek veren paylaşımlarda bulundu.

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Cengiz Ünder, Igor Tudor, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz Ünder kenara baktı ve hayatının şokunu yaşadı! Sinirden çıldırıp direkt soyunma odasına gitti - Son Dakika
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