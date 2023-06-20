Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi - Son Dakika
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Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi

Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi

20.06.2023 00:54

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Yunanistan'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mbappe'nin penaltı golüyle kazanılan maçta Yunanistan'dan Mavropanos kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fransa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürürken, Yunanistan 6 puanla ikinci sırada kaldı. Trabzonsporlu Bakasetas ve Siopis de maçta görev yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Yunanistan'ı konuk etti.Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.

MBAPPE, ATTI 3 PUAN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 55. dakikada sahneye çıkan Mbappe, attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Yunanistan'dan Mavropanos 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KAYBETMİYORLAR

Yunanistan'da Trabzonsporlu Bakasetas 71, Siopis ise 66 dakika görev yaptı. Bu sonucun ardından Fransa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Kaybetmiyorlar! Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi
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Kylian Mbappe, Yunanistan, Fransa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi - Son Dakika
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