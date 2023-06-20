Fransa, Mbappe'yle Yunanistan'ı da devirdi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Yunanistan'ı konuk etti.Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa 1-0 kazanarak kayıpsız liderliğini sürdürdü.

MBAPPE, ATTI 3 PUAN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 55. dakikada sahneye çıkan Mbappe, attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Yunanistan'dan Mavropanos 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KAYBETMİYORLAR

Yunanistan'da Trabzonsporlu Bakasetas 71, Siopis ise 66 dakika görev yaptı. Bu sonucun ardından Fransa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.