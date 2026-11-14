Fransa Milli Futbol Takımı, Türkiye maçı öncesi Bordeaux'da Mbappe'yle çalıştı - Son Dakika
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Fransa Milli Futbol Takımı, Türkiye maçı öncesi Bordeaux'da Mbappe'yle çalıştı

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Fransa Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde yarın Türkiye ile oynayacağı son grup maçının hazırlığını Bordeaux'da tamamladı. Zidane yönetimindeki antrenmanda sakatlığı nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Mbappe de yer aldı. Karşılaşma yarın TSİ 22.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Fransa Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda sakatlığı sebebiyle İtalya maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe de yer aldı.

Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele yarın TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak: AA
Fransa milli futbol takımıBordeauxTürkiyeİtalyaFransaFutbolSporSon Dakika

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