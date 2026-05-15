Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

Fransa Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.

Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)