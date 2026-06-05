Fransa\'nın Dünya Kupası Kadrosu

Didier Deschamps'ın yıldızlarla dolu Fransa kadrosunda hücuma Kylian Mbappe ve Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele liderlik edecek.

Real Madrid'in forvet oyuncusu Mbappe'nin son dönemde uyluk sakatlığıyla boğuşmasına rağmen milli takımın kaptanlığını üstlenmesi bekleniyor.

Bugüne kadar Fransa formasıyla Mbappe'nin 56 golünden daha fazlasını atan tek isim 57 golle Olivier Giroud.

Dembele ise geçen sezon Paris St-Germain formasıyla 35 gol atıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bu yüzyılda Ballon d'Or'u kazanan ikinci Fransız oyuncu oldu.

Ancak son iki kadroda yer almasına rağmen Dünya Kupası'nda henüz gol atamadı.

Bayern Münih'ten Michael Olise ve Dembele'nin PSG'deki takım arkadaşı Desire Doue, heyecan verici bir hücum dörtlüsünü tamamlıyor.

Manchester City'nin oyun kurucusu Rayan Cherki ve Arsenal'in savunma oyuncusu William Saliba da kadrodaki yedi Premier Lig oyuncusu arasında yer alıyor.

Bek Lucas Hernandez ve orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Mbappe ve Dembele ile birlikte Fransa'nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan kadrodan kalan isimler.

Deschamps'tan sürpriz kararlar

Fransa'yı arka arkaya iki Dünya Kupası finaline taşıyan Deschamps, baş antrenör olarak katıldığı son büyük turnuva öncesinde birkaç sürpriz karar verdi.

Kadroda, 2022 kadrosunda yer alan Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ve Tottenham'dan Randal Kolo Muani'ye yer yok.

PSG kalecisi Lucas Chevalier de kadroda yer almazken milli formayı giymemiş Lens kalecisi Robin Risser, Brice Samba ile birlikte Mike Maignan'ın yedeği olarak kadroya dahil edildi.

Nisan ayında sezonunu sonlandıran bir aşil tendonu sakatlığı geçiren Liverpool'lu Huge Ekitike dikkat çeken ancak beklenen bir eksiklik.

Deschamps, Fransız TF1 televizyon kanalına "Bu bir kadro. İlle de en iyi 26 oyuncudan oluşması gerekmiyor. Önemli olan denge ve takımın nasıl bir bütün oluşturacağı" dedi ve ekledi:

"Camavinga'nın ne kadar hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Fazla forma giyemediği ve sakatlıklarla boğuştuğu zor bir sezon geçirdi. Ancak benim almam gereken kararlar ve oluşturmam gereken bir kadro var."

Fransa, 16 Haziran'da New Jersey'de Senegal ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Grup I'daki diğer maçları ise Irak (22 Haziran) ve Norveç (26 Haziran) ile olacak.

Fransa Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamenaco (Bayern Münih).

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillipe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).