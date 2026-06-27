Fransa, Norveç'i 4-1 ile Geçti - Son Dakika
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Fransa, Norveç'i 4-1 ile Geçti

27.06.2026 00:32
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Fransa, 2026 Dünya Kupası I Grubu'ndaki son maçında Norveç'i 4-1 mağlup ederek lider oldu.

Stat: Boston

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Norveç: Selvik, Oestigaard, Bjorkan (Dk. 46 Pedersen), Berg, Larsen, Aursnes, Thorstvedt (Dk. 46 Thorsby), Aasgaard, Schjelderup (Dk. 83 Nusa), Bobb (Dk. 83 Hauge), Falchener (Dk. 66 Langas)

Fransa: Maignan, Upamecano (Dk. 76 Konate), Kounde (Dk. 87 Gusto), Hernandez, Lacroix, Kone, Tchouameni, Olise (Dk. 65 Cherki), Doue, Dembele (Dk. 65 Barcola), Mbappe (Dk. 87 Mateta)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 20, Dk. 32 Dembele, Dk. 90+4 Doue (Fransa), Dk. 21 Aasgaard (Norveç)

Sarı kart: Dk. 10 Berg (Norveç), Dk. 74 Tchouameni (Fransa)

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçlarında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek grup lideri olarak son 32 turuna çıktı.

Boston Stadı'nda yapılan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 28 yıllık aranın ardından geri dönen Norveç ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Fransa, 7. ve 20. dakikalarda Dembele'nin golleriyle 2-0 öne geçerken Norveç, 21. dakikada Aasgaard'ın golüyle farkı bire indirdi. Dembele, 32. dakikada attığı golle "hat-trick" yaptı ve Fransa 3-1 öne geçti.

Norveç'te Larsen, 50. dakikada penaltı kaçırırken Fransa, 90+4'te Doue'nin golüyle farkı üçe çıkardı ve karşılaşma da Fransa'nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Fransa, 9 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi. Norveç de 6 puanla grubu 2. sırada bitirerek son 32 turuna çıktı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu Messi, Mbappe'nin takibinde

Norveç karşısında gol atamayan Mbappe'nin dünya kupalarında 16 golü bulunuyor. Turnuvadaki tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor.

Arjantinli futbolcu Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı.

Zirveye yerleşen Messi'yi Fransız futbolcu Mbappe, turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.

Kaynak: AA

Norveç, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Norveç'i 4-1 ile Geçti - Son Dakika

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