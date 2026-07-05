Fransa, Paraguay'ı Geçti! - Son Dakika
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Fransa, Paraguay'ı Geçti!

05.07.2026 03:05
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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Stat: Philadelphia

Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin (Özbekistan)

Paraguay: Gill, Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez (Dk. 71 Mauricio), Alderete (Dk. 58 Canale), Alonso, Cubas, Diego Gomez, Galarza, Almiron (Dk. 71 Avalos), Enciso (Dk. 61 Caballero)

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele (Dk. 84 Cherki), Olise, Barcola (Dk. 61 Doue), Mbappe

Gol: Dk. 70 Mbappe (penaltı) (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 19 Barcola, Dk. 81 Kone, Dk. 90+7 Olise (Fransa)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ı 1-0 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi. Fransa, bu turda Fas ile eşleşti.

Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye kadar ulaştığı Philadelphia Stadı'ndaki mücadeleye beklendiği gibi 5-4-1 dizilişiyle başlayan ve katı savunma düzenini koruyan Paraguay, ilk yarı boyunca ani atak şansı bulduğunda savunma güvenliğini elden bırakmadan az adamla pozisyon bulmaya çalıştı.

Fransa, son 3 maçta sadece 1 gol yiyen Gustavo Alfaro yönetimindeki Paraguay karşısında ilk yarım saatlik bölümde 202 pasla rakip yarı alanda gol üretmeye çalışırken, topu rakibine bırakan Paraguay bu sürede 33 pas yaptı.

22. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top, savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

51. dakikada uzun pasla savunmanın arkasına sarkan ve ceza alanına giren Mbappe, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmadan Alderete araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

54. dakikada orta alandan gelişen Fransa atağında topla buluşan Kone'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Gill son anda topu kornere tokatladı. Bu aynı zamanda karşılaşmanın ilk isabetli şutu oldu.

65. dakikada Mbappe'nin pasıyla ceza alanına çalımlarla giren Doue, Diego Gomez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Tantashev, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada topun başına geçen Mbappe, kaleci Gill ve topu ayrı köşelere göndererek Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Mbappe, bu turnuvadaki gol sayısını 7'ye, toplamda ise 19'a çıkardı.

89. dakikada topla buluşan Mbappe'nin ceza alanı dışından falsolu şutunda, kaleci Gill son anda topu çeldi.

90+7. dakikaya sol taraftan Doue'nin taşıdığı topla ceza alanına giren Mbappe'nin sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Gill, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar Mbappe tamamladı ancak Gill iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Sıcak havaya rağmen 68 bin 324 taraftarın tribünden takip ettiği maçı 1-0 kazanan Fransa, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

Kaynak: AA

Paraguay, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Paraguay'ı Geçti! - Son Dakika

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