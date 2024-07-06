Fransa, Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fransa, Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta Portekiz'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak yarı finale kaldı. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı çeyrek final karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

06.07.2024 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Volkspark

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Dan Cook (İngiltere)

Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 74 Semedo), Pepe, Dias, Mendes, Vitinha (Dk. 119 Nunes), Palhinha (Dk. 90+2 Ruben Neves), Fernandes (Dk. 74 Conceiçao), Bernardo Silva, Leao (Dk. 106 Felix), Ronaldo

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga (Dk. 91 Fofana), Griezmann (Dk. 67 Dembele), Kolo Muani (Dk. 86 Thuram), Mbappe (Dk. 106 Barcola)

Sarı kartlar: Dk. 79 Palhinha (Portekiz), Dk. 84 Saliba (Fransa)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta Portekiz'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak yarı finale kaldı.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı çeyrek final karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

63. dakikada Portekiz tehlikeli geldi. Leao, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Vitinha'ya çıkardı. Vitinha'nın vuruşunda kaleci Maignan topu çıkarmayı başardı. Dönen topu kale sahasında tamamlamak isteyen Ronaldo'nun vuruşunda Maignan bir kez daha gole izin vermedi.

66. dakikada Fransa gole yaklaştı. Kolo Muani'nin ceza sahasında müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Dias'ın ayağına çarparak direğin yanından kornere gitti.

Maçın 90 dakikalık normal süresi ile uzatma devreleri 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Fransa'da Dembele, Fofana, Kounde, Barcola ve Hernandez penaltı atışlarını gole çevirdi.

Portekiz'de Ronaldo, Bernardo Silva ve Mendes penaltılarda topu ağlara gönderdi, Felix ise atıştan faydalanamadı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Fransa arasındaki yarı final maçı, 9 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

Kaynak: AA

Portekiz, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
23:39 ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
21:07 Diyarbakır’da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı Diyarbakır'da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 02:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement