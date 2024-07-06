Fransa, Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale yükseldi

Spor

Stat: Volkspark

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Dan Cook (İngiltere)

Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 74 Semedo), Pepe, Dias, Mendes, Vitinha (Dk. 119 Nunes), Palhinha (Dk. 90+2 Ruben Neves), Fernandes (Dk. 74 Conceiçao), Bernardo Silva, Leao (Dk. 106 Felix), Ronaldo

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Kante, Tchouameni, Camavinga (Dk. 91 Fofana), Griezmann (Dk. 67 Dembele), Kolo Muani (Dk. 86 Thuram), Mbappe (Dk. 106 Barcola)

Sarı kartlar: Dk. 79 Palhinha (Portekiz), Dk. 84 Saliba (Fransa)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Fransa, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta Portekiz'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak yarı finale kaldı.

İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı çeyrek final karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

63. dakikada Portekiz tehlikeli geldi. Leao, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Vitinha'ya çıkardı. Vitinha'nın vuruşunda kaleci Maignan topu çıkarmayı başardı. Dönen topu kale sahasında tamamlamak isteyen Ronaldo'nun vuruşunda Maignan bir kez daha gole izin vermedi.

66. dakikada Fransa gole yaklaştı. Kolo Muani'nin ceza sahasında müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Dias'ın ayağına çarparak direğin yanından kornere gitti.

Maçın 90 dakikalık normal süresi ile uzatma devreleri 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Fransa'da Dembele, Fofana, Kounde, Barcola ve Hernandez penaltı atışlarını gole çevirdi.

Portekiz'de Ronaldo, Bernardo Silva ve Mendes penaltılarda topu ağlara gönderdi, Felix ise atıştan faydalanamadı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fransa, adını yarı finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Fransa arasındaki yarı final maçı, 9 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.