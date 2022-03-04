Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı - Son Dakika
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Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı

04.03.2022 20:43
Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya almaya karar verdi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya almaya karar verdi.

LFP'den yapılan yazılı açıklamada, Ligue 1'in Rusya'daki Match TV kanalındaki yayın sözleşmesinin bugün askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Ligue 1 ve İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya destek için statlarda "Savaşa Hayır" mesajı yayımlanacağı kaydedildi.

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Ligue 1, Fransa, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı - Son Dakika


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