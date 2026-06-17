Fransa, Senegal'i 3-1 Yenerek Açılışı Yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu açılış maçında Fransa Senegal 'i 3-1 mağlup etti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi Avustralyalı hakem Alireza Faghani yönetti. İlk yarısı golsüz ve düşük tempoda geçen mücadelede Fransa, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Kylian Mbappe'nin 66'ncı dakikada perdeyi açtığı maçta Bradley Barcola, 82'nci dakikada farkı ikiye çıkardı. Senegal, 90+5'inci dakikada Ibrahim Mbaye'nin golüyle umutlansa da Kylian Mbappe, 90+6'ncı dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1. Öte yandan Fransa'da Fenerbahçeli N'Golo Kante, Senegal'de ise Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye karşılaşmada süre alamadı.

FRANSA'NIN EN GOLCÜSÜ KYLIAN MBAPPE

Senegal karşısında attığı gollerle Fransa Milli Takımı kariyerindeki gol sayısını 58'e yükselten Kylian Mbappe, 57 gollü Olivier Giroud'u geride bırakarak ülke tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 27 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını da 14'e çıkararak Brezilyalı efsane Pele'yi geride bırakırken, Alman golcü Gerd Müller'i yakaladı. Mbappe, 2 gol daha atması halinde Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakalayacak.