Fransa ve İngiltere Üçüncülük İçin Kapışıyor - Son Dakika
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Fransa ve İngiltere Üçüncülük İçin Kapışıyor

Fransa ve İngiltere Üçüncülük İçin Kapışıyor
17.07.2026 10:29
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, İngiltere ile üçüncülük maçında karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere mücadele edecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da Miami Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda 4. randevu

Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçların 2'sini İngilizler kazanırken, Fransızlar ise 1 kez rakibini mağlup etti. İngiltere, 1966 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa'yı 2-0, 1982 yılında İspanya'daki Dünya Kupası'nda da yine İngiltere 3-1'lik skorla kazandı. İki takım son olarak 2022 yılında Katar'da gerçekleştirilen turnuvada çeyrek finalde rakip olurken, Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fransa yarı finalde İspanya'ya yenildi

Fransa, Dünya Kupası'nda I Grubu'nda karşılaştığı Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i de 4-1 yenerek namağlup lider çıktı. Fransızlar, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde de Fas'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Fransa yarı finalde ise İspanya'ya 2-0 kaybetti.

İngiltere, final şansını Arjantin'e kaybetti

İngiltere ise L Grubu'nda Hırvatistan'ı 4-2, Panama'yı da 2-0 yenerken, Gana ile 0-0 berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler, son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 ve çeyrek finalde Norveç'i de 2-1 ile geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Miami'de 7. maç

ABD'de oynanan maçlardaki statlardan biri olan Miami Stadyumu, üçüncülük karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak. Burada turnuvada söz konusu statta daha önce 6 müsabaka yapıldı. 65 bin kapasiteli olan Miami Stadyumu'nda; gruplarda 4, son 32 ve çeyrek finalde de 1'er mücadele oynandı.

Jess Valenzuela düdük çalacak

Fransa ile İngiltere arasında oynanacak müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını ülkesinden Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa ve İngiltere Üçüncülük İçin Kapışıyor - Son Dakika

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