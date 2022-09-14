2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

14.09.2022 23:46
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Fransa ve Polonya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fransa ve Polonya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek finallerin ikinci günü, 2013 şampiyonu Fransa ile 1983 ve 1999 şampiyonu İtalya arasındaki maçla başladı.

Son 16 saniyeye 77-75 üstünlükle giren İtalya'da Fontecchio, taktik faul sonrası kullandığı 2 serbest atışı da kaçırdı. Fransa'nın hücumunda Heurtel, bitime 5 saniye kala attığı turnikeyle maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde etkileyici bir hücum performansı sergileyen Fransa, maçı 93-85 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fransa'da maçın kahramanı Heurtel 20 sayı, 8 asist, Gobert de 19 sayı, 14 ribauntla oynadı. İtalya cephesindeyse Fontecchio ve Spissu 21'er sayı kaydetti.

Polonya, son şampiyonu eledi

Fransa'nın rakibini belirleyecek diğer eşleşmede ise son şampiyon Slovenya ile turnuvadaki en iyi derecesi 1963'teki ikinciliği olan Polonya karşılaştı.

Soyunma odasına 19 sayı farkla (39-58) geride giden Slovenya, 4. çeyreğin başında öne geçmeyi başardı.

Polonya, son 6 dakikaya 74-70 geride girmesine rağmen Slaughter'ın etkili oyunuyla sahadan 90-87 galip ayrıldı.

Böylece Polonya, 1971'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist oldu.

Polonya'yı galibiyete, 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Ponitka ve 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Slaughter taşıdı.

Slovenya'da Cancar 21, Dragic 17 sayı attı. Slovenya'nın yıldız oyuncusu Doncic, yüzde 33 saha içi isabetiyle 14 sayı, 11 ribaunt, 7 asist üretti.

Yarı final maçları, 16 Eylül Cuma günü oynanacak.

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Kaynak: AA

Slovenya, Polonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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