Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika
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Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak

06.06.2022 15:44

Fenerbahçe'de fırtınalar estiren başarılı yıldız Arda Güler'e Paris Saint-Germain göz dikti. Fransız devinin bu transferi gerçekleştirmek için çok istekli olduğu belirtilirken görüşmelerin uzun süredir sürdüğü açıklandı.

17 yaşındaki Arda Güler, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Genç yıldızın transferi için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÖRÜŞMELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler resmen harekete geçti. 17 yaşındaki futbolcu için Fransız devinin son derece istekli olduğu belirtilirken görüşmelerin uzun süredir devam ettiği ifade edildi.

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ARDA GÜLER SEZONA DAMGA VURDU

2019 yılında henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, geride kalan sezon 24 resmi maça çıktı ve 7 gol-11 asistlik katkıyla oynadı.

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Paris Saint Germain, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak - Son Dakika


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