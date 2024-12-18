Fransız devinden Sergen Yalçın\'a teklif

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın başına geçmeyen ve şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SERGEN YALÇIN'I RADARA ALDILAR

Fransa Ligi'nin en fazla seyirciye sahip olan 3 takımından birisi St.Etienne. Daha önce Şenol Güneş'i de takımın başına geçirmek isteyen St.Etienne, Sergen Yalçın'ın menajer kankası Hakan Korkmaz'la temas kurdular. Talepleri hakkında bilgi istediler.

Saint-Etienne yönetimi, Toulouse karşısında (2-1) alınan yenilginin ardından Olivier Dall'Oglio'nun görevine son verdi. İddialata göre Sergen Yalçın dışında Habib Beye ve Norveçli teknik adam Eirik Horneland'ın da dahil olduğu birçok teknik adamın durumlarını inceleme altına almış durumda.