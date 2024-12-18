Fransız devinden Sergen Yalçın'a teklif - Son Dakika
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Spor

Fransız devinden Sergen Yalçın'a teklif

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Fransız futbol kulübü St.Etienne, Beşiktaş'ın hedefindeki teknik direktör Sergen Yalçın'ı transfer etmek için harekete geçti. Yalçın'ın menajeri Hakan Korkmaz ile görüşmeler başlatıldı. St.Etienne, daha önce teknik direktörlük görevine son verdiği Olivier Dall'Oglio'nun yerine Yalçın'ı düşünüyor.

18.12.2024 09:49  Güncelleme: 09:55
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın başına geçmeyen ve şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SERGEN YALÇIN'I RADARA ALDILAR

Fransa Ligi'nin en fazla seyirciye sahip olan 3 takımından birisi St.Etienne. Daha önce Şenol Güneş'i de takımın başına geçirmek isteyen St.Etienne, Sergen Yalçın'ın menajer kankası Hakan Korkmaz'la temas kurdular. Talepleri hakkında bilgi istediler.

Saint-Etienne yönetimi, Toulouse karşısında (2-1) alınan yenilginin ardından Olivier Dall'Oglio'nun görevine son verdi. İddialata göre Sergen Yalçın dışında Habib Beye ve Norveçli teknik adam Eirik Horneland'ın da dahil olduğu birçok teknik adamın durumlarını inceleme altına almış durumda.

Fransız devinden Sergen Yalçın\'a teklif

Hakan Korkmaz, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız devinden Sergen Yalçın'a teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Sunay:
    Hiç bulaşmayın bence. Yanlış yaparsınız 1 6 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    sergen yalçının pr çalışmaları tam gaz devam ediyor demek ki. 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    BU TAKIM MI FRANSIZ DEVİ 1 0 Yanıtla
  • 36Boys Kreuzberg:
    Boş konuşan korkak adamın birisi. başkalarının başarısını küçümsemekten başka hiçbir katkısı yok futbola 0 0 Yanıtla
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