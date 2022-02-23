Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini rahat atlattı - Son Dakika

Chelsea ile Lille, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-0 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

CHELSEA AVANTAJI KAPTI

Maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Pulusic attı. Mücadelede milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 65. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla büyük bir avantajın sahibi olan Chelsea, 16 Mart'ta Lille ile Fransa'da karşılaşacak.