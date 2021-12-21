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Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

21.12.2021 21:05
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 18'nci haftasında 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 18'nci haftasında 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Geçen maç yaptıkları hatadan ders almadıklarını söyleyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, "4 günde 2'nci büyük hayal kırıklığı diye tabir edebilirim. İki maç üst üste 90+2'de gol yerseniz hatamızdan ders almadığımızı gösterir. Bu artık hata olmaktan çıkar ve ders almayıp aynı tuzağa düşmek düşündürücü. Son dakikalarda yapmamız gereken aslında çok basit. Rakip puan almak için gelmişti. Bizim yapmamız gereken ölümüne defans yapmaktı. Geçen maçta da aynı bugün de aynı. Ortaya düşen bir topta vurulan 2 şut ve 4 günde kaybettiğimiz 3 puan" dedi.

Groenendijk, "Bizim futbolumuz için Alanyaspor ve Trabzonspor maçları referans alınabilir. Bu maçlardan çok uzak bir görüntü içerisindeydik. Ortaya düşen bir topla onlar açısından kazanılan 1 puan bizim açımızdan kaybedilen 2 puan. Kötü bile oynasanız kazanmayı bilmeniz gerekiyor. 1-0 önde uzatmalara girdiyseniz, her şeyi bırakıp defans yapıp 3 puanı getirmeniz gerekiyor. Umarım bu dersi çıkarabiliriz. Üzücü bir şekilde Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.Bu maçta takım olarak sayısız hata yaptıklarını söyleyen Groenendijk, "Takım olarak düşük performanstan dolayı aynaya bakmamız gerekiyor. Biz bugün maalesef çok vasat bir futbol oynadık. Tüm olumsuzluklar eklenince 2 puanı kaybettik. Bahaneler ve farklı sebepler yerine nasıl iyi futbol oynayarak puan kazanabileceğimize odaklanmamız gerekiyor. Ligde bazı maçlar 6 puan değerindedir. Direkt rakibiniz olarak gördüğünüz takımlarla oynadığınız maçlarda tek bir sonuç 3 puandır. 38 maçlık bir ligde her maçı iyi oynayıp kazanamazsınız. Kötü oynadığınız maçta puanlar çıkardığınızda hata yapsanız bile göze batmaz. Ama Bu şekilde son dakikalarda puanlar kaybedince göze batıyor. Bizim şu an konsantre olduğumuz nokta bu son dakika puan kayıpları. Bunları nasıl uzaklaştırabiliriz ona yoğunlaşacağız. Galatasaray maçına kadar özeleştiri yapacağız" dedi.

Zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Kasımpaşa teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Nuri hoca geldikten sonra yukarıya oldukça ivme kazanan bir takım. Onun gelmesiyle birlikte iç sahada hiç puan kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Oldukça kaliteli bir takıma sahibiz. Oyun stratejisini oturttuktan sonra yukarı çıkacağımıza inanıyoruz. Bundan eminiz. Oynamak istediğimiz oyun, beraber hareket etmek, aynı anda aynı şeyi düşünmek ve ortaya koymak. Bunu en kısa sürede yapacağımızı biliyoruz. Ligin en altındayız belki ama Kasımpaşa en yakın zamanda yukarılara doğru çıkacaktır" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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