Fraport TAV Antalyaspor, "Profesyonel Scouting Semineri" düzenledi - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor, "Profesyonel Scouting Semineri" düzenledi

01.06.2022 21:24
Fraport TAV Antalyaspor, "Profesyonel Scouting Semineri" düzenledi

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Profesyonel Scouting Semineri"nde Antalyaspor'daki vizyonunu ve gelecek planlarını anlattı.

Fraport TAV Antalya spor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Profesyonel Scouting Semineri"nde Antalyaspor'daki vizyonunu ve gelecek planlarını anlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı tarafından düzenlenen seminer çevrim içi gerçekleştirildi.

Antalyaspor Başkan Danışmanı Ferda Ramanlı ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı Koordinatörü Erdem Erdal'ın koordinasyonunda yapılan seminere, bu konuda eğitim almak, bilgilerini güncellemek ve birikimine katkıda bulunmak isteyen 24 spor adamı katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını programın moderatörlüğünü üstlenen Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Erden Or yaptı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da "Kadro Mühendisliği" konusunda görüşlerini aktardı. Teknik Direktör Engin Yanova ise "Almanya'da Scouting Sistemi" başlıklı konuşmasıyla deneyimlerini paylaştı.

Teknik Direktör Nurettin Yılmaz "Transfer Stratejileri", scouting firması olan Double Pass'tan Rembert Vromant ve Stig Meylemans da seminere konuşmacı olarak katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Transfer Stratejileri" konulu konuşma yaptı. Şahin, Antalyaspor'daki vizyonundan ve gelecek planlarından bahsetti.

Seminer, çevrim içi ve yüz yüze oturumlarla devam edecek.

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Kaynak: AA

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