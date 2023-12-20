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Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

İtalya Kupası'nda Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Frosinone, mütevazı bütçeli takım olarak büyük bir sürprize imza attı ve çeyrek finalde Juventus-Salernitana eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Frosinone, Napoli\'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
20.12.2023 - 01:23,
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İtalya Kupası'nda Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.'

Organizasyonun son 16 turunda, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, mütevazı bütçeli takımlardan Frosinone'yi Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Frosinone, 65. dakikada Barrenechea, 70. dakikada Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Cheddira ve 90+5. dakikada Harroui'nin ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak büyük sürprize imza attı.

Frosinone, çeyrek finalde Juventus- Salernitana eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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