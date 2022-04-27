Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finale yükseldi

27.04.2022 23:37
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finale yükseldi

EuroCup çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

EuroCup çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

EuroCup çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya geldi. Arena Stozice oynanan karşılaşmanın 1'inci periyodunu Bursa ekibi, 23-21 önde kapattı. İlk periyottaki üstünlüğünü 2'nci periyoda da taşıyan Bursaspor, soyunma odasına 50-36 önde gitti. Ev sahibi ekip, 3'üncü periyotta daha etkili bir görüntü çizdi ve farkı eritmeyi başardı. Bursaspor, karar periyoduna 67-64 önde girdi. Karar periyodunun son dakikaları büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip, son topta Pullen ile üç sayı isabeti buldu ve skoru 86-85'e getirdi. Ancak karşılaşmanın bitiminde yapılan kontrollerin ardından top süre bitmeden önce elden çıkmadığından dolayı basket geçersiz sayıldı ve Bursaspor, parkeden 85-83 galip ayrılarak tarihinde ilk kez EuroCup'ta yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Frutti Extra Bursaspor'da Needham 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Cedevita Olimpija'da Ferrell'in 20 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte EuroCup'ta yarı finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, İspanyol temsilcisi Morabanc Andorra'nın rakibi oldu.


- İstanbul
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Bursaspor, Slovenya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika


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