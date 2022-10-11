FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

11.10.2022 22:02
FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor,bu maçın hazırlıklarına taktiksel çalışmayla devam etti.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor,bu maçın hazırlıklarına taktiksel çalışmayla devam etti.

Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 puan toplayan ve ligde 17. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasından üç puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Antalyaspor bir günlük iznin ardından Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar çift kale taktiksel çalışmayla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Ndao, antrenmana katılmazken, Güray Vural ve Ömer Toprak takımdan ayrı koşu yaptı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı Filenin Akrepleri sezona galibiyetle başladı Filenin Akrepleri sezona galibiyetle başladı
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 05:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement