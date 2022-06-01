FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor - Son Dakika
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FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor

01.06.2022 13:39
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Akademisi seçmeleri 20 Haziran'da başlayıp 24 Haziran'da sona erecek.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Akademisi seçmeleri 20 Haziran'da başlayıp 24 Haziran'da sona erecek.

2004-2009 yılları arasında doğmuş futbolcu ve kaleci adaylarının katılabileceği seçmeler Antalyaspor Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleştirilecek. Seçmelere katılmak için istenen şartlar ise şu şekilde açıklandı:

"Web sitesinde bulanan ya da kulüpten temin edebilecek olan, adayın velisi tarafından imzalanacak taahhütname ve muvafakatname. Adayın önlü-arkalı kimlik fotokopisi. Sağlık ocağı veya özel hastaneden son bir ay içerisinde alınmış sağlık raporu. adayların seçmelere gelirken getireceği antrenman malzemesi (krampon, şort, çorap, tekmelik, tişört ve kaleci eldiveni), Saat 18.00'de başlayacak olan seçmeler için gerekli tüm evraklarla birlikte en geç saat 16.00'da Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde hazır bulunulması."

Yaş gruplarına göre seçme tarihleri ise şöyle

2009 doğumlular; 20 Haziran 2022 Pazartesi, 2008 doğumlular21 Haziran 2022 Salı, 2007 doğumlular; 22 Haziran 2022 Çarşamba, 2006 doğumlular; 23 Haziran 2022 Perşembe, 2005 ve 2004 doğumlular; 24 Haziran 2022 Cuma - ANTALYA

FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor

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Kaynak: İHA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Haziran, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor - Son Dakika


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